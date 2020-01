Verona, Juric: «A gennaio non andrà via nessuno»

Verona, in conferenza stampa il tecnico degli scaligeri ha parlato anche della sessione di calciomercato invernale

Sono tanti i nomi del Verona che sono finiti sui taccuini di molti club di Serie A. Tra le tante pretendenti dei vari Amrabat, Rrahmani e Kumbulla ci sarebbe anche la Lazio. Il tecnico Juric ne ha parlato in conferenza stampa.

«Se ho paura che qualcuno possa andarsene? I nomi li conosciamo, quello che so io è che non andrà via nessuno. L’accordo con la società era quello di far restare a Verona fino al termine della stagione questi giocatori trattati da altre squadre. Mi auguro che rimangano con grandi motivazioni».