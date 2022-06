Calciomercato Verona, Cistana per il dopo Casale

Il Verona ha messo nel mirino Cistana, difensore centrale del Brescia, possibile sostituto Casale

Si tratta ancora tra Lazio e Verona per Casale e non solo, nonostante gli ottimi rapporto tra Setti e Lotito, i due club non hanno ancora trovato un accordo per tra domanda e offerta.

Il club veneto, però, avrebbe messo nel mirino Cistana, difensore centrale del Brescia, e iniziato un dialogo con Cellino. Un indizio di mercato sulla possibile partenza di Casale, direzione Roma?