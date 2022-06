Calciomercato Lazio: l’idea di Lotito per Ilic e Casale. I dettagli

La Lazio cambia strategia per convincere il Verona: Ilic e Casale possono arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto

La Lazio continua a trattare con il Verona. Protagonisti dei dialoghi di Lotito e Setti sono sempre Casale ed Ilic: il primo viene valutato 10 milioni, il secondo 18. Cifre importanti che la società biancoceleste vorrebbe abbassare o, quantomeno, trovando modalità di pagamento comode.

Come riportato da Gazzetta.it, per il difensore, l’idea è quella di un prestito (con obbligo) da 2 milioni, spalmando i restanti 8 su rate annuali. Stesso discorso per Ilic – con cui i capitolini hanno un accordo di massima – che potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e il resto pagato sempre in rate annuali (la Lazio, comunque, non vorrebbe superare complessivamente i 15 milioni).