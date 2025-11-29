 Verdone ricorda: «E' cambiato tutto dopo l’omicidio del povero Paparelli, da là c’è stata una svolta verso il peggio nel calcio»
Carlo Verdone ammette: «E’ cambiato tutto dopo l’omicidio del povero Paparelli, da là c’è stata una svolta verso il peggio nel calcio»

Nella Capitale l’entusiasmo è alle stelle per il primo posto dei giallorossi e cresce l’attesa per il big match di domani sera contro il Napoli, vero banco di prova.

A sottolineare il clima di fiducia è anche Carlo Verdone, che di recente ha vestito i panni di “sindaco per un giorno” di Roma e ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il celebre regista romano ha evidenziato quanto il primato abbia acceso la passione dei tifosi e come la sfida con il Napoli rappresenti un test fondamentale per confermare le ambizioni della squadra.

ALLENATORE DELLA ROMA – «Quello è il compito più delicato di tutti, puoi essere fatto fuori in un attimo, se ne sbagli tre di fila la valigia è pronta, te ne devi anna’ perché hai tutti contro e i tifosi a volte sono una brutta bestia. Quando ho iniziato ad andare allo stadio io era diverso, più scenografico, non ricordo particolari scazzottate: è cambiato tutto dopo l’omicidio del povero Paparelli, da là c’è stata una svolta verso il peggio e il calcio non è più stato lo stesso».

