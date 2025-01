Veiga Lazio, due rivali sulle tracce del difensore. La posizione del Chelsea: ecco che cosa sta succedendo

Veiga Lazio, gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato biancoceleste. La posizione del Chelsea e la concorrenza per lui

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Renato Veiga potrebbe lasciare il Chelsea per 6 mesi e per trovare maggiore spazio. Nelle ultime ore ha fatto un sondaggio anche il calciomercato Lazio per il difensore, considerato che può ricoprire diversi ruoli nel reparto arretrato.

Sulle tracce del portoghese anche l’Olympique Marsiglia e il Borussia Dortmund, che potrebbero presentare presto un’offerta per anticipare i biancocelesti.