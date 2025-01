Veiga Lazio, nuovo nome per la difesa. Già chieste informazioni al Chelsea: la risposta da Londra è arrivata. I dettagli

Veiga Lazio, spunta anche un nuovo nome per la difesa dei biancocelesti. Già chieste informazioni al Chelsea per lui: la risposta

Come rivelato quest’oggi da Il Messaggero, il calciomercato Lazio sta sondando anche il profilo di Renato Veiga per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il giocatore piace per le sue caratteristiche e perchè porterebbe giovinezza al reparto arretrato.

Dalla Capitale si sarebbero già mossi prendendo informazioni con il Chelsea che, però, lo aveva già blindato. Maresca, infatti, non vorrebbe privarsi del suo calciatore e così questa pista rischia di chiudersi prima di subito.