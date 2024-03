Vecino a Dazn: «Cerco di essere un leader per la Lazio. Oggi importante per accorciare la classifica»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: le dichiarazioni

Matias Vecino ha parlato a Dazn prima di Lazio-Udinese.

NUMERI IN RIBASSO – «I numeri fanno vedere una realtà. Dobbiamo essere meno prevedibili per sorprendere i nostri avversari e fare più gol. Lo scorso anno abbiamo fatto un gran lavoro e possiamo rifarlo anche quest’anno, siamo gli stessi».

LEADER – «Cerco di esserlo. L’avere più anni e più partite ti porta a quel ruolo. Poi in campo cerco di farmi trovare pronto. Oggi è importante per accorciare la classifica».

URUGUAIANO CON PIU’ PRESENZE IN ITALIA – «Un grande orgoglio per me. Sono arrivato tanti anni fa, ma non pensavo di arrivare a questo traguardo sinceramente».