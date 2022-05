Vecino: «Non ho mai parlato con la Lazio. Conosco Sarri ma...»

Matias Vecino ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sport 890: le parole del calciatore uruguaiano seguito dalla Lazio

LAZIO – «Mi ha sorpreso che sia venuto fuori il tema di andare alla Lazio, non ho parlato con nessuno, nemmeno con l’allenatore che conosco. Sono aperto a varie possibilità, dipende dal progetto della squadra, da cosa vogliono da me e cosa torna utile. Ad inizio della preseason deciderò».

INTER – «Sono rimasto scioccato per quello che è successo all’Inter. All’inizio della stagione il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione. E’ stato l’anno in cui ho giocato meno. All’inizio della stagione la mia idea era diversa, quindi ho parlato con l’allenatore e la società. Quando la società ha saputo che non avrei rinnovato, ho avuto meno opportunità»