Vecino Lazio, domani le visite mediche: i dettagli

Domani in casa Lazio dovrebbe essere il Vecino day. L’uruguaiano dovrebbe infatti svolgerà le visite mediche in Paideia già in mattinata.

Dopo i test fisici di rito, il centrocampista dovrebbe anche legarsi ufficialmente ai biancocelesti, firmando il contratto. Insomma, una nuova avventura sta per iniziare per lui e Sarri avrà a disposizione una pedina fondamentale per il suo centrocampo.