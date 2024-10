Vecino Lazio, quantità e qualità al servizio di Baroni: le pagelle dei quotidiani sportivi

Vecino Lazio, il centrocampista biancoceleste trova l’assist per il primo gol di Pedro ed è autore di una grande partita

Quando viene chiamato in causa non si fa mai trovare impreparato: Matias Vecino è stato uno dei migliori nella vittoria della Lazio in Europa League contro il Twente. Di seguito i voti dei principali quotidiani sportivi:

GAZZETTA DELLO SPORT – «6,5, l’assist per il gol di Pedro e molto altro. Tiene bene il centrocampo ed è sempre lucido quando c’è da costruire».

CORRIERE DELLO SPORT – «7,5, una garanzia per tutte le stagione e le competizioni. Trova il varco per infierire sul Twente, passaggio per Pedro preciso e intelligente. Ancora più bello il cross per Pellegrini».