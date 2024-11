Vecino Lazio, il centrocampista piace in Messico e a gennaio può accordarsi con una nuova squadra

Vecino Lazio, l’esperto centrocampista di Baroni è in scadenza di contratto: su di lui ci sarebbe l’interesse di una squadra messicana a parametro 0

Matias Vecino è uno dei giocatori di maggiore esperienza della Lazio di Baroni, sia in campo che in termini di leadership e carisma. Il suo contratto scade però a giugno e già da gennaio, in caso di mancato rinnovo, potrà accordarsi con una nuova squadra a parametro zero.

Le squadre interessate non mancherebbero: come riportato dall’esperto di calciomercato messicano Joan Aguinaga il Leon, squadra della prima divisione messicana, starebbe pensando al suo profilo per portare in squadra un calciatore esperto. Al momento si tratta solo di un lieve interesse, con l’avvicinarsi della prossima estate si capirà se l’interesse è reale o solo una suggestione.