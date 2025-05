Vecino Lazio, addio possibile a fine stagione senza qualificazione europea

Vecino è in scadenza di contratto e, senza i ricavi UEFA, la società biancoceleste potrebbe rinunciare al rinnovo

Il futuro di Matias Vecino alla Lazio è sempre più in bilico. Il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto, potrebbe non rientrare nei piani della società in caso di mancata qualificazione alle coppe europee. Il club sta già riducendo il monte ingaggi e il rinnovo di pedine esperte come lui risulta difficile da sostenere senza i ricavi internazionali.

Vecino ha garantito solidità e continuità alla mediana biancoceleste, ma l’attuale scenario impone scelte guidate dalla sostenibilità economica. La permanenza del giocatore dipenderà dalle ultime tre gare decisive contro Juventus, Inter e Lecce.