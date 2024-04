Vecino Lazio, futuro in bilico: a giugno può tornare di moda quella destinazione

Vecino-Lazio, il futuro del centrocampista resta in bilico: a giugno può tornare di moda la pista che porta al Galatasaray

Come riporta Il Messaggero, uno dei nomi in bilico nel prossimo calciomercato Lazio è quello di Matias Vecino, centrocampista pupillo dell’ex tecnico Maurizio Sarri.

Ad agosto compirà 33 anni, l’ex Inter: il suo contratto scade nel 2025, l’uruguagio potrebbe raggiungere l’amico Torreira al Galatasaray, stavolta non ci sarà Sarri a trattenerlo. Da capire, in caso di separazione, se Lotito lo lascerà partire a zero o chiederà comunque un piccolo indennizzo.