Vecino Lazio, spiragli già per gennaio: i dettagli

Vecino è un nome entrato prepotentemente in orbita Lazio. E, stando alle ultime voci, l’uruguaiano potrebbe arrivare già nel mese di gennaio.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira sarebbero già avviati i contatti con l’Inter. L’obiettivo, come detto sarebbe quello di portarlo a Roma alla scadenza del suo contratto. Sarri gradirebbe però un arrivo immediato. Il contratto offerto al centrocampista uruguaiano avrebbe la durata di 3 anni.

#Lazio have opened talks to sign Matias #Vecino as free agent. His contract with #Inter expires in June. Offered 3-years contract, even if #Sarri would like to sign him immediately in January. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 13, 2022