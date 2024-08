Vecino Lazio, l’indiscrezione SPIAZZA i tifosi! Ipotesi CLAMOROSA, non se lo aspettava NESSUNO

Vecino-Lazio, l’indiscrezione sul futuro spiazza i tifosi: il centrocampista potrebbe partire a sorpresa a fine mercato

Come riporta Il Messaggero, nel calciomercato Lazio, ad una settimana dalla fine della sessione estiva, potrebbe aprirsi a sorpresa il tema Vecino. Il centrocampista, che Baroni sta alternando con Rovella nel ruolo di regista davanti alla difesa, ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 e potrebbe partire con direzione Besiktas.

Il club turco per ora ha fatto solo dei sondaggi ma Lotito, che sogna di iscrivere a bilancio una plusvalenza anche minima visto che l’arrivo a zero del centrocampista, spera in un’offerta ufficiale nelle prossime ore. La situazione è da monitorare.