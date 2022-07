Calciomercato Lazio, Vecino diventa un intrigo: i dettagli

Matias Vecino è sempre e comunque in orbita Lazio. Ma qual è l’offerta del club biancoceleste all’uruguaiano? I dettagli

Matias Vecino è sempre e comunque in orbita Lazio. Ma qual è l’offerta del club biancoceleste all’uruguaiano?

Come rivelato dal Corriere dello Sport, il centrocampista ex Inter avrebbe chiesto un triennale da 2,5 milioni, ma i capitolini non vorrebbero spingersi oltre i 2 milioni. L’affare per di più potrebbe andare in porto solo in caso di uscita di Akpa Akpro, che è ormai considerato un esubero e ai margini del progetto.