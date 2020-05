Vazquez: «Lazio? Non c’è nulla, il virus ha fermato tutto»

Vazquez, spesso il calciatore è stato accostato alla Lazio nell’ultimo periodo: ecco le sue parole su quello che sarà il futuro

Sono tanti i nomi che soprattutto in questo periodo sono stati accostati alla Lazio per la prossima stagione. Tra loro c’è anche quello di Franco Vazquez che però ha chiarito il suo futuro ai microfoni di Radio Mitre Cordoba.

«Ho molto chiaro ciò che voglio, ed è continuare a giocare in Europa ad alto livello. Lazio? Non c’è nulla. Questa pandemia ha fermato tutto, anche il mercato, tutto è rimasto in un ‘si vedrà’. Prima di tutto bisogna aspettare che torni in campo e poi vedremo quale sarà il meglio per me e per il club. Mi è piaciuto molto giocare in Italia, è uno dei migliori campionati del mondo».