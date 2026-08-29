Ex Lazio, tutto pronto per la nuova avventura di Vavro: il difensore riparte dal Viktoria Plzen!

Il centrale slovacco ex Lazio Vavro lascia il Wolfsburg e torna in Repubblica Ceca dopo l’esperienza in Germania: «Voglio vincere ogni partita»

Si apre un nuovo capitolo nella carriera di Denis Vavro e sarà ancra una volta lontana dal Belpaese. L’ex difensore della Lazio ha deciso di cambiare nuovamente squadra dopo l’esperienza in Germania con il Wolfsburg, firmando un contratto biennale con il Viktoria Plzen.

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Vavro torna in Repubblica Ceca dopo l’esperienza al Wolfsburg

Il centrale slovacco ha scelto di ripartire da una realtà che conosce già bene, tornando in un campionato dove aveva già maturato importanti esperienze. Il trasferimento al Viktoria Plzen rappresenta una nuova occasione per rilanciarsi e ritrovare continuità dopo il periodo vissuto in Bundesliga.

Vavro ha spiegato le motivazioni della sua scelta, sottolineando il legame con il nuovo club e la volontà di puntare subito agli obiettivi più importanti.

Ex Lazio, Vavro fissa gli obiettivi: «Sono venuto qui per avere successo»

Nelle sue prime parole da giocatore del Viktoria Plzen, l’ex biancoceleste ha espresso tutta la sua soddisfazione per la nuova sfida:

ARRIVO – «Sono felice di questa sfida. Conosco bene questa società e anche diversi compagni in nazionale, come Hrošovský e Krčík».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è vincere ogni partita: sono venuto qui per avere successo e mi piace che il club abbia la stessa mentalità».

Per Vavro si apre dunque un nuovo percorso lontano dalla Lazio, club con cui aveva collezionato presenze tra il 2019 e il 2022 prima delle esperienze successive con Copenaghen e Wolfsburg. Ora il centrale slovacco proverà a essere protagonista con la maglia del Viktoria Plzen.