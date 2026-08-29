Calciomercato
Continua la trattativa tra Romagnoli e l’Atalanta: trattativa ancora possibile!
Calciomercato Lazio, il futuro di Romagnoli resta da definire negli ultimi giorni della sessione estiva: cosa filtra sul suo futuro
Non è ancora tramontata la possibilità di vedere Alessio Romagnoli lasciare la Lazio per trasferirsi all’Atalanta. Il difensore continua a essere seguito dal club bergamasco, alla ricerca di un rinforzo di esperienza per completare il proprio reparto arretrato.
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La pista Romagnoli ancora aperta per l’Atalanta
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X, la «partita» tra Romagnoli e l’Atalanta sarebbe ancora aperta. L’operazione non può quindi essere considerata definitivamente sfumata e potrebbe conoscere nuovi sviluppi nelle prossime ore.
Al momento, tuttavia, la fonte non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dell’eventuale trasferimento o sullo stato dei contatti tra le due società. Non è dunque possibile confermare l’esistenza di un accordo tra Lazio e Atalanta. Il futuro di Romagnoli resta uno dei temi da seguire fino alla chiusura del mercato.
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