Belahyane finisce nel mirino dell’Angers: contatti tra i club per il centrocampista della Lazio

Belahyane è stato inserito nella lista del club francese per gli ultimi giorni della sessione estiva: tutti gli aggiornamenti

Possibile interessamento dalla Ligue 1 per Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino di proprietà della Lazio sarebbe finito nel mirino dell’Angers, alla ricerca di un rinforzo per completare il reparto mediano prima della chiusura del calciomercato.

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L’Angers pensa a Belahyane

Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, Belahyane è stato inserito nella lista delle possibili operazioni del club francese per gli ultimi giorni della sessione estiva. Lazio e Angers sarebbero già in contatto per valutare l’eventuale fattibilità del trasferimento.

La dirigenza biancoceleste dovrà valutare con attenzione un’eventuale proposta, anche considerando il poco tempo rimasto per individuare una possibile alternativa. Il futuro del giocatore resta quindi aperto in attesa di capire se l’Angers presenterà un’offerta concreta.