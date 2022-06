Vavro si allena con il Copenaghen in attesa della cessione: le ultime

Denis Vavro si sta allenando con il Copenaghen in attesa che la Lazio e il club danese trovino l’accordo per la cessione

Denis Vavro è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Attualmente esiste un milione di euro che balla tra il club biancoceleste e il Copenaghen con il giocatore che ha preso la sua decisione e incrocia le dita affinché la trattativa di mercato venga approfondita in fretta.

In attesa di sviluppi positivi, Vavro ha già iniziato la preparazione atletica con il club in cui ha militato nell’ultima stagione. Lotito e Tare chiedono 5 milioni di euro, finora l’offerta dalla Danimarca si è fermata a 4 milioni. Il difensore, per non perdere tempo, ha ripreso ieri gli allenamenti con i compagni e ora incrocia le dita: il suo prestito scade ufficialmente il 30 giugno, mancano due settimane, è la data limite che spera di non superare per non essere costretto a tornare nella Capitale. Lo riporta il Corriere dello Sport.