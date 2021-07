Vavro: «Con Sarri sarò più motivato, Inzaghi non mi voleva»

Per Denis Vavro potrebbe esserci un’altra occasione grazie all’arrivo di Sarri. Il difensore ha spiegato perchè con Inzaghi non ha funzionato

Denis Vavro vuole riprovarci alla Lazio. La prima esperienza è stata deludente, ma l’arrivo di Sarri potrebbe fargli trovare un rinnovato entusiasmo, come svelato in un’intevrista rilasciata in Danimarca e riportata dal Corriere dello Sport:

«Dopo le vacanze tornerò a Roma e, con l’arrivo di un nuovo allenatore, mi sentirò ancora più motivato. In passato sono stato messo fuori squadra perché il vecchio allenatore non mi voleva, per questo me ne sono andato».