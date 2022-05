Vavro, Copenaghen convinto sul riscatto: i dettagli

Il Copenaghen avrebbe comunicato alla Lazio l’intenzione di riscattare Vavro: serve però un piccolo sconto sulla cifra concordata

Denis Vavro si appresta a lasciare la Lazio in via definitiva. Il Copenaghen, come riferisce Il Tempo, avrebbe infatti informato la Lazio di voler attivare il diritto di riscatto concordato lo scorso gennaio, quando i danesi versarono 2 milioni per il prestito oneroso.

Serve però un piccolo sconto: sono 5 infatti i milioni messi sul piatto rispetto ai 7 precedentemente pattuiti. Lotito è pronto comunque a dare il via libera.