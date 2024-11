Valentini sulla Lazio: «E’ una piazza importante e su Baroni nessuno avrebbe scommesso»

Valentini, l’ex dirigente della Figc si esprime sulla Lazio elogiando il lavoro dei biancocelesti ed in particolare di Baroni

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’ex dirigente della FIGC Valentini, il quale rilascia alcune considerazioni sulla Lazio e sul lavoro di Baroni. Ecco cos ha detto

PAROLE – Il miglior allenatore in Serie A fin qui? Ne dico due, Baroni e Palladino, anche per le piazze dove sono. Firenze è una piazza esigente, e la Lazio anche è una realtà altrettanto importante e delicata. Su Baroni in pochi avrebbero scommesso un euro