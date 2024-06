Valentini non ha dubbi: «Il gol di Zaccagni mi ricorda la prodezza di un grande ex azzurro»

Valentini, l’ad di LND servizi non ha dubbi ed elogiando Zaccagni paragona la rete del calciatore ad un altra storica prodezza azzurra

Ai microfoni di TMW ha parlato Valentini amministratore delegato della LND Servizi, il quale analizzando la gara di ieri tra Croazia e Italia, elogia la magia del laziale Zaccagni che è valsa in extremis la qualificazione agli ottavi

PAROLE – Dopo trent’anni di Nazionale pensavo di non soffrire tanto come tifoso e invece non è cambiato nulla per me. Il gol di Zaccagni ha ricordato quello di Del Piero