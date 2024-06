Valentini Lazio, un club di serie A vuole ANTICIPARE i biancocelesti nell’affare: il tecnico ha già dato il suo ok

Valentini Lazio, un club di serie A spinge per assicurarsi il giovane talento argentino che piace molto ai biancocelesti

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, sia per quanto riguarda la situazione in entrata che in uscita. Uno dei nomi che piace molto al club biancoceleste, è quello di Valentini sul quale però come ormai noto ci sono anche diverse squadre tra cui Inter, Fiorentina e il neo promosso Como.

Secondo quanto riporta Di Marzio, nella corsa al giovane argentino si sarebbe aggiunta anche la Roma la quale avrebbe avviato già i contatti per la trattativa con il club argentino, e ha ricevuto l’ok da parte di De Rossi. L’obiettivo dei giallorossi è di assicurarsi Valentini e fargli prendere il posto di Llorente