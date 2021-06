Ungheria Portogallo, Puskas Arena stracolma: unico caso ad Euro 2020

La Puskas Arena di Budapest piena in ogni ordine di posto: 60mila tifosi ad assistere ad Ungheria-Portogallo. Unico stadio pieno

Spettacolo in campo e anche sugli spalti per Ungheria Portogallo: la gara si gioca a Budapest nella mitica Puskas Arena. Stadio pieno in ogni ordine di posto con 60mila tifosi sugli spalti.

Come riporta l’ANSA, la Puskas Arena è l’unica a poter vantare il 100% della capienza grazie alle regole meno stringenti del governo ungherese sul fronte Covid. Per entrare necessario il certificato di vaccinazione o un tampone negativo almeno 72 ore prima della gara.