Ultras Lazio, la carica in vista dello Spezia: «Una trasferta da Laziali»

Gli Ultras della Lazio danno appuntamento ai tifosi in vista della trasferta di sabato contro lo Spezia

Dopo aver dissertato l’Olimpico contro il Milan per la diatriba sui biglietti col presidente Lotito, i tifosi della Lazio sono pronti ad accompagnare la squadra nella trasferta di sabato sera in casa dello Spezia. Sulla pagina Instagram degli Ultras biancocelesti è stato dato infatti appuntamento in vista della partita in terra ligure.

IL POST – «Tutti in treno a La Spezia, come ai vecchi tempi! Appuntamento sabato ore 11,15 stazione di Ostiense, per una trasferta da Laziali… Come piace a noi!».