Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.35 – Salernitana, paura per Castori: malore allo stadio per la moglie – Attimi di paura per l’allenatore della Salernitana. La moglie del tecnico ha infatti avuto un malore allo stadio Arechi durante la partita, battendo anche la testa sui gradoni della tribuna. La situazione

Ore 11.05 – Riforma campionati, Gravina: «Progetto pronto, bisogna agire subito» – Intervista al presidente della FIGC Gravina che ha parlato della riforma dei campionati, che non si può più rimandare. Le sue parole

Ore 10.05 – Cessione Genoa al fondo americano, se riparlerà dopo il mercato: la situazione – Proseguono le trattative per la cessione del Genoa, ieri emissari del fondo americano erano a Marassi: la situazione

Ore 9.15 – Juventus, patto tra Allegri e i calciatori: è successo nello spogliatoio – Patto tra Allegri e i calciatori della Juventus. È accaduto nello spogliatoio dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli. La notizia

Ore 8.40 – Roma, la gioia di Abraham per il primo gol: «Veramente speciale» – L’attaccante della Roma Tammy Abraham esprime la sua gioia per il primo gol in Serie A con la maglia giallorossa. Le parole

Ore 8.20 – Il Milan raccoglie la sfida dell’Inter: ma Napoli, Roma e Lazio sono più di semplici outsider – Le tre grandi escluse dalla Champions League sono partite a razzo: Napoli, Roma e Lazio subito sulle tracce delle scatenate Milan e Inter. L’editoriale