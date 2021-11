Ultime Notizie Serie A: Felipe Anderson infortunato, tamponi per il Napoli

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.15 – Infortunio Danilo: out per le prossime due partite. Rientro contro la Salernitana? – Infortunio Danilo: probabilmente il laterale brasiliano salterà le prossime due partite. Da capire quando potrà rientrare. Il punto

Ore 10.35 – Napoli, massima cautela dopo Politano: giro di tamponi a Milano questa mattina – Nuovo giro di tamponi effettuato dal Napoli di Spalletti, a Milano, dopo la positività a l Covid-19 di Matteo Politano. Nuovo giro di tamponi effettuato dal Napoli di Spalletti, a Milano, dopo la positività a l Covid-19 di Matteo Politano. La situazione

Ore 10.25 – Roma, Cristante e Villar in isolamento per 10 giorni: squadra in bolla – Bryan Cristante e Gonzalo Villar dovranno osservare un periodo d’isolamento di 10 giorni mentre la squadra starà in bolla. La notizia

Ore 10.00 – Colloquio Spalletti-Lozano – Ieri mattina è andato in scena un lungo colloquio tra il tecnico del Napoli e l’attaccante messicano. Ecco cosa è successo.

Ore 9.40 – D’Aversa parla di Ramirez – Il tecnico della Sampdoria non vuole parlare di mercato e del possibile ritorno di Gaston Ramirez. Le sue parole.

Ore 9.30 – Infortunio Felipe Anderson – Problema al polpaccio sinistro per l’esterno brasiliano. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della Lokomotiv.

Ore 9.00 – Parla il regista Sorrentino – Paolo Sorrentino, regista e tifoso del Napoli, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Ore 8.40 – Adani gioca Inter-Napoli – Lele Adani ha “giocato” sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Inter-Napoli. Le sue parole.

Ore 8.30 – Vlahovic fa sognare Firenze – L’attaccante serbo ha steso il Milan con una doppietta e fatto sognare Firenze con un’esultanza ma il futuro sembra segnato. Le ultime.