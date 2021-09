Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.20 – Roma, l’AIA contro Mourinho: «Saremo severissimi» – L’AIA non avrebbe gradito i comportamenti dello Special One nei confronti del direttore di gara Guida. La notizia

Ore 12.05 – Verifica ispettiva della CONSOB sul mercato del club bianconero – Osservati gli oltre 43 milioni di euro di ricavi dalla gestione dei diritti dei giocatori. La notizia

Ore 11.15 – Disservizi DAZN, dura lettera della Lega: «Garantire servizio di qualità» – Dopo i continui disservizi di DAZN, scende in campo anche la Lega Serie A che ha inviato una lettera all’emittente. La notizia

Ore 10.05 – Serie A al top in Europa: in Italia primi per media gol a partita – La Serie A diverte più degli altri campionati d’Europa. In Italia si segna di più che nelle 5 top leghe. La notizia

Ore 9.15 – Retroscena Napoli, Haaland a un passo: poi arrivò Osimhen – Il Napoli sarebbe stato vicinissimo a chiudere il colpo Haaland, saltato a un passo dalla chiusura. Poi arrivò Osimhen. Il retroscena

Ore 8.40 – Jorginho non si ferma: «Ho ancora altri trofei da vincere. Pallone d’oro? Sarebbe fantastico…» – Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato dei nuovi obiettivi che si pone in questa stagione. Le parole

Ore 8.20 – Simeone e De Zerbi: esame di “italiano” per Milan e Inter – Ritorna la Champions League che propone le suggestive sfide contro De Zerbi e Simeone per le milanesi. L’editoriale