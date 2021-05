Ultime Notizie Serie A: Spalletti ufficiale al Napoli, contatti Sarri-Lazio

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.50 – Dal Pino: «Speriamo di poter riaprire gli stadi almento al 50% della capienza» – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay. Le sue parole.

Ore 13.25 – Stipendio Spalletti: ecco quanto guadagnerà il tecnico del Napoli – Comincia l’avventura di Spalletti al Napoli con un contratto fino al 30 giugno 2023. Come riporta Calcio e Finanza, Spalletti percepirà uno stipendio netto di 2,8 milioni di euro, ovvero 5,18 milioni di euro lordi a stagione.

Ore 12.30 – Sarri Lazio: incontro tra Tare e Ramadani. Si è parlato di due acquisti – La società biancoceleste avrebbe incontrato Fali Ramadani, procuratore del tecnico ex Juventus. Sul tavolo però sarebbero finiti anche alcuni calciatori in scadenza, su tutti Maksimovic e Boateng

Ore 12:00 Rivoluzione Uefa, ecco come sarà senza la regola dei gol in trasferta –Questa decisione dovrà essere sottoposta al Comitato esecutivo dell’Uefa per l’approvazione definitiva, ma potrebbe presto entrare in vigore. Questo comporterebbe che, già dalla prossima stagione, Champions League ed Europa League, nonché la neonata Conference League, ripartiranno senza la regola del gol che vale doppio in trasferta nelle gare a eliminazione diretta andata e ritorno.

Ore 11:30 Pirlo può restare in Serie A, due club su di lui: le ultime –Il Sassuolo è uno dei club indiziati ad accoglierlo nella prossima stagione. È lui uno dei candidati a sostituire De Zerbi, trasferitosi allo Shakhtar Donetsk. Anche il presidente dell’Udinese Soldati, nella giornata di ieri, ha aperto le porte al suo arrivo.

Ore 11:00 Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli: l’annuncio di De Laurentiis – L’annuncio ufficiale

Ore 10:30 Calciomercato Milan, si punta su De Paul: proposto uno scambio –Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe lavorando per uno scambio con l’Udinese: soldi e il cartellino di Jens Petter Hauge per arrivare al fantasista argentino Rodrigo De Paul.

Ore 10.00 – Intervistato da Sportweek, Davide Calabria, ha così parlato della stagione appena disputata: «Giocare per il Milan era il mio sogno, ora l’obiettivo è vincere con questa maglia». CLICCA QUI

Ore 9.30 – Maurizio Sarri può essere più di una suggestione per la Lazio. Alfredo Pedullà spiega come il tecnico potrebbe prendere il posto di Inzaghi al verificarsi di alcune condizioni. Su tutte, ovviamente, l’ingaggio. CONTINUA A LEGGERE

Ore 9.00 – L’addio di Fabio Paratici porta ad una modifica dell’organigramma della dirigenza della Juve. Al suo posto, infatti, verrà promosso Federico Cherubini, affiancato da altre figure che occuperanno posizioni differenti. Le ultime

Nicolò Zaniolo è stato intervistato da SportWeek e ha parlato del suo futuro e non solo. Le sue parole