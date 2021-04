Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.35 – Giudice Sportivo Serie A, gli squalificati dopo i recuperi – Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramato le squalifiche a seguito dei due recuperi di campionato disputati ieri: Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo. Gli squalificati

Ore 13.05 – Sampdoria, Ferrero avrebbe già incontrato Stankovic per la panchina – Per il dopo Ranieri, come ruolo di allenatore della Sampdoria sarebbe spuntato anche un nome a sorpresa: quello di Dejan Stankovic. La notizia

Ore 12.20 – Napoli, Jorginho cuore azzurro: «Un giorno spero di tornarci» – Il centrocampista italo-brasiliano non dimentica il Napoli e sogna il ritorno azzurro, spiazzando anche la Juventus. Le parole

Ore 11.30 – Sampdoria, stop per Quagliarella: rischia il Napoli? – A quanto riporta il Secolo XIX, Quagliarella sta patendo un indurimento al polpaccio. Nulla di preoccupante e che non metterebbe a rischio la partita contro il Napoli, valida per al 30esima giornata di Serie A.

Ore 11.20 – Roma, Karsdorp si racconta – Rick Karsdrop, terzino della Roma, ha parlato del suo momento ai microfoni di Ziggo Sport, in merito alla mancata convocazione nella nazionale olandese. LE SUE PAROLE

Ore 11.00 – Serie A, accordo Cairo-DAZN: creazione di due canali sul digitale terrestre – Secondo quanto riportato da Tuttosport, è stato definito un accordo, sulla base di 3 milioni di euro annui, tra la Cairo Communication e DAZN per il digitale terrestre che consentirà l’utilizzo della banda sul multiplex per la creazione di due canali digitali play.

Ore 10.30 – Zaniolo rischia l’Europeo – Dopo il consulto con il dottor Fink, riparte il lavoro di Zaniolo con la Primavera. Il rientro slitta di un mese a causa della differenza di forza nelle gambe causa inattività da Covid: rientro forse nelle ultime due gare di Serie A e Europeo seriamente a rischio.

Ore 10.15 – Lazio, Inzaghi positivo: la squadra torna in bolla – La squadra da questo momento sarà in una bolla sanitaria, contatti limitati così come gli spostamenti, dalle proprie abitazioni al campo d’allenamento.

Ore 09.50 – Benevento, Foggia a cuore aperto – Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato della missione salvezza, di Gaich e della vittoria sulla Juventus al Corriere dello Sport. LE SUE PAROLE

Ore 09.30 – Panchina Sampdoria: Ferrero scatenato – Il rinnovo di Claudio Ranieri tarda ad arrivare e rimbalzano le voci dei possibili sostituti del tecnico: ecco tutti i nomi in orbita blucerchiata. TUTTI I DETTAGLI

Ore 09.00 – Inter e Juve in parallelo, un mercoledì nel segno del 10 – I recuperi del mercoledì in Serie A hanno avuto il numero 10 come filo conduttore: l’Inter continua nel filotto, la Juve salva la panchina di Pirlo. LEGGI L’EDITORIALE

Ore 08.50 – Milan Mandzukic: 5 gol per restare – Futuro in bilico per Mandzukic al Milan ma come riporta La Gazzetta dello Sport con un finale in crescendo, magari con cinque gol, potrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione.

Ore 08.30 – Juventus, Pirlo ora è più saldo in panchina – Pirlo può stare un po’ più sereno: il successo, infatti, rafforza la sua posizione nei confronti della dirigenza, come spiega Tuttosport.

Ore 08.20 – Napoli, Insigne raggiunge Maradona – Con il gol messo a segno a Torino (il primo in casa bianconera), Insigne raggiunge quota 81 gol in Serie A agganciando Maradona. Ingresso trionfale nella storia del Napoli: per lui sono 105 le reti in maglia azzurra.

Ore 08.00 – Inter Sassuolo nel segno della Lu La: in Europa solo una coppia fa meglio -Inter nel segno di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: sono 36 le reti messe a segno dalla coppia in questa stagione. Prima in Europa la coppia del Bayern Monaco formata da Muller e Lewandowski con 45 reti. In Italia restano in vetta, seguiti da Ronaldo e Morata a 32 gol.