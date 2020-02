Ufficiale, la Lazio ha ceduto in prestito fino a dicembre Minala al club cinese Qingdao Hailifeng F.C.: il comunicato

Operazione in uscita in casa Lazio. Joseph Minala infatti è stato ceduto in prestito al club cinese del Qingdao Hailifeng F.C. Ecco il comunicato ufficiale.

«La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 31/12/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Marie Minala al club cinese Qingdao Hailifeng F.C.».