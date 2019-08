Ufficiale, Lazio: Luan Capanni è un nuovo calciatore del Milan

L’attaccante classe 2000 Luan Capanni è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Lo conferma il sito della Lega Calcio

Dopo solo un anno di militanza nella Lazio, Luan Capanni ha lasciato la Capitale per sposare il progetto Milan. Nella prossima stagione l’italo-brasiliano disputerà il campionato di Primavera 2, in virtù della retrocessione avvenuta quest’anno.

UFFICIALE – Nei giorni scorsi Luan aveva salutato la Lazio con un post (clicca qui per leggere). Oggi è arrivata l’ufficialità dell’accordo con il Milan, come si apprende dal sito della Lega, dove Luan compare alla voce nuovi acquisti della società rossonera. Contratto deposito e nuova avventura all’orizzonte. Capanni saluta la Lazio dopo 13 gol in 24 partite e una promozione in Primavera 1.