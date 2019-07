UFFICIALE Lazio: Lombardi e Kiyine in prestito alla Salernitana

Calciomercato / Comunicato ufficiale: la Lazio ha girato in prestito alla Salernitana, Cristiano Lombardi e Sofian Kiyine

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 – Anche la Lazio ha comunicato la cessione in prestito di Cristiano Lombardi. Ecco la nota: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Lombardi a favore della U.S. Salernitana 1919 Srl»

Due operazioni in uscita si sono concretizzate in maniera ufficiale. La società biancoceleste infatti ha chiuso altri affari di prestito con la Salernitana. Ecco il comunicato dei granata: «Si comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’95 Cristiano Lombardi e del centrocampista classe ’97 Sofian Kiyine».