UFFICIALE Lazio, ecco Dziczek: il comunicato sul polacco

UFFICIALE – La Lazio ha diramato un comunicato per annunciare l’acquisto del centrocampista polacco Patryk Dziczek

La notizia di ieri ora è diventata ufficiale. Ecco il comunicato diramato dalla Lazio in mattinata: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patryk Dziczek proveniente dal Gliwicki Klub Sportowy Piast». Il giovane ha già sostenuto in Paideia le visite mediche e sarà girato in prestito alla Salernitana. E’ un colpo in prospettiva futuro.