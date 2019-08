Primavera, Menichini: «Per me è la prima volta, occasione stimolante»

Manca poco al debutto di mister Menichini sulla panchina della Lazio Primavera

Terminato il ritiro di Pietralunga anche la Primavera di mister Menichini è pronta per iniziare una nuova stagione. Una nuova avventura sia per il ritorno in Primavera 1 che per il mister.

Ecco le sue dichiarazioni riportate da il Corriere dello Sport: «Occasione stimolante con i baby della Lazio. È la prima volta, ho sempre allenato solo i grandi. Mi motiva impostare i giovani e andare più sui particolari. Sono ragazzi in età delicata, c’è da prendere anche qualche altro rinforzo. Veniamo dalla Primavera 2, ma proviamo ad allestire una buona compagine».