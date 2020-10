Calciomercato Lazio, depositato il contratto di Hoedt: il giocatore torna ufficialmente in biancoceleste

Hoedt è pronto, adesso anche la burocrazia dà il via libera per il suo ritorno alla Lazio. Il contratto che riporta il difensore alla corte di Inzaghi è stato depositato in queste ore. Manca solo l’ufficialità del club, ma ora nulla può impedire al ragazzo di tornare a giocare coi colori biancocelesti.