Jony è un nuovo giocatore della Lazio, la conferma arriva dal sito della Lega di Serie A

Ora non ci sono più dubbi: Jony è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Niente da fare, le parole del presidente del Malaga non hanno trovato riscontro. I biancocelesti hanno dimostrato di avere tutta la documentazione in regola e oggi sul sito della Lega è stato ufficializzato l’acquisto da parte del club capitolino.