UFFICIALE – Calciomercato, Yazici è un nuovo giocatore del Lille – FOTO

Yazici, continuamente accostato alla Lazio per sostituire Milinkovic in caso di cessione, è ufficialmente un nuovo giocatore del Lille

Nelle scorse settimane, sembrava praticamente certa la partenza di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio, per non farsi trovare impreparata nel caso si concretizzasse la cessione, aveva messo gli occhi su Yazici. L’ormai ex giocatore del Trabzonspor sembrava essere in pole-position per sostituire il ‘Sergente’. Il raffreddamento dell’interesse del Manchester United nei suoi confronti, però, ha di conseguenza ammorbidito la pressione dei biancocelesti sul centrocampista classe ’97. Il Lille, che aveva provato in tutti i modi a definire l’affare, ha avuto così campo libero per chiudere l’operazione. Proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità: Yazici, nella prossima stagione, giocherà in Ligue 1 con la maglia della squadra di Galtier.