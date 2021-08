Uefa, cambia il Fair Play finanziario: ecco il comunicato

Cambiano i criteri del Fair Play finanziario Uefa: si guarderà al patrimonio netto, non più all’equilibrio tra entrate e uscite.

Cambia il regolamento. Come riportato da calcioefinanza.it, nel documento sul ‘Progetto Fenice’ inviato dalla FIGC al governo si legge che il nuovo Fair Play finanziario della UEFA non terrà più contro della parità di bilancio ma conterà il patrimonio netto: «A partire dalle prossime stagioni sportive – si legge nel documento rivelato dal portale dedicato all’aspetto economico del calcio – Break-even result (BER) non sarà più applicato dalla UEFA e verrà sostituito da un nuovo modello denominato Football Earning Rules, calcolato considerando il risultato netto di esercizio di ogni singolo club e aggiustato delle capital injections effettuate dai soci».