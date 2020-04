UEFA, Duka: «Competizioni europee proseguiranno regolarmente»

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il membro del comitato esecutivo UEFA Duka ha parlato in merito alla ripresa delle competizioni

Nonostante alcuni campionati, tra cui Olanda e Francia, abbiano annunciato lo stop definitivo ai campionati, le competizioni UEFA proseguiranno regolarmente. Ad annunciarlo è il membro del comitato esecutivo UEFA Armand Duka, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto:

«Anche se certi campionati hanno deciso di non scendere più in campo, credo che le squadre di questi suddetti campionati impegnate in competizioni europee (Champions o Europa League) giocheranno lo stesso. In Albania siamo a stretto contatto con il Governo ed i Comitati Scientifici, l’intenzione è di ripartire a fine maggio. Impensabile una linea unica europea: i contagi variano da Stato a Stato».