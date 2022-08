Udogie, il terzino nemmeno in panchina in Milan Udinese

Udogie, accostato anche alla Lazio, non è nemmeno in panchina per Milan-Udinese, sfida che apre la Serie A

La motivazione ufficiale è quella di un affaticamento muscolare, ma tutto porta a pensare a un accordo con il Tottenham ormai a un passo. Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore già all’inizio della prossima settimana dovrebbe svolgere le visite mediche in quel di Londra.