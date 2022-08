Calciomercato Lazio, Corriere dello Sport: se parte Milinkovic, Lotito può prendere anche Udogie

Calciomercato Lazio: in caso di cessione di Milinkovic, il presidente Lotito potrebbe andare anche all’assalto di Udogie

Sergej Milinkovic-Savic è sempre sulla lista dei top, che però devono fare l’offerta giusta affinché Lotito si convinca a cederlo. Dopo l’infortunio di Pogba, la Juventus starebbe pensando nuovamente al Sergente con il presidente biancoceleste che chiede sempre 60 milioni.

Ma come riportato dal Corriere dello Sport, se la Lazio dovesse incassare i soldi della cessione di Milinkovic il patron si muoverebbe non solo per portare nella Capitale il sostituto (Zielinski), ma anche per regalare a Sarri una richiesta esplicita: Destiny Udogie che l’Udinese valuta circa 20 milioni di euro.