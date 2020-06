Udinese, Mandragora shock: rottura del crociato e stagione finita

Il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora, ha riportato la rottura del crociato: salterà la Lazio

Stagione finita per il centrocampista dell’Udinese, Rolando Mandragora. Il classe ’97 ha riportato la rottura del crociato durante la sfida di ieri sera contro il Torino.

Gli esami strumentali a cui il ragazzo si è sottoposto oggi, come riporta Sky Sport, hanno ufficializzato le sensazioni a caldo di ieri sera. Dunque stagione finita per l’ex Genoa che a questo punto non sarà a disposizione per la sfida tra la Lazio e i friulani del 15 luglio.

Gianlorenzo Di Pinto