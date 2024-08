Udinese Lazio, Giordano PREOCCUPATO: «C’è una mancanza EVIDENTE. LORO due possono giocare INSIEME»

Udinese-Lazio, Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha analizzato il momento della squadra di Baroni

Intervistato da Radio Laziale, Bruno Giordano ha dichiarato:

PAROLE – «Contro l’Udinese sapevamo che c’era Lucca che era pericoloso negli ultimi sedici metri. Thauvin invece si sta ritrovando piano piano, il suo valore assoluto lo conoscevamo. La Lazio deve rivedere la fase di non possesso, a partire dagli attaccanti. Se c’è poco filtro diventa tutto più complicato. Noi andiamo in difficoltà se la squadra avversaria ti pressa alta. Abbiamo insistito nel giocare dal basso e loro hanno preso coraggio, per la Lazio è stato difficile. Va comunque dato tempo e libertà di scelta a Baroni, mentre i giocatori devono affrettarsi a conoscere i dettami del tecnico e a perfezionare la loro condizione fisica. Nuno Tavares non è entrato? Bisogna capire davvero se sta bene o meno. Ma il problema della Lazio si è avvertito subito dai primi minuti, non era colpa della gestione dei cambi. Manca personalità, non ci sono quei giocatori che incutono ‘timore’. Queste cose devono venire fuori al più presto in stagione. Nei gol dell’Udinese ci sono tanti errori individuali da parte della Lazio. Ma sono più preoccupato dalla prestazione vista contro il Venezia per tutti gli spazi concessi. Dia e Castellanos insieme? Possono coesistere, sia su cross che centralmente si possono sfruttare. Non ti danno punti di riferimento e ovviamente devono essere accompagnati dagli esterni d’attacco».