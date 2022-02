ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla Dacia Arena, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Udinese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Succede tutto nel primo alla Dacia Arena. Al gol iniziale di Deulofeu risponde Felipe Anderson, poi i biancocelesti non sono riusciti a trovare il gol del vantaggio che gli avrebbe permesso di ritornare in corsa per il quarto posto.

Sintesi Udinese Lazio 1-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

4′ Patric salva su Beto – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Beto stoppa la palla col petto e tira a botta sicura, salva Patric.

5′ Gol dell’Udinese – Bianconeri in vantaggio con il colpo di testa di Perez che diventa un assist perfetto per lo spagnolo. Destro di prima dal limite dell’area piccola che non lascia scampo a Strakosha. Controlla VAR sul gol dell’Udinese, l’arbitro attende il responso e poi convalida la rete. Udinese in vantaggio.

12′ La Lazio non reagisce – Non è ancora riuscita a reagire la Lazio, la squadra di Sarri sembra aver accusato il colpo.

17′ Makengo si divora il raddoppio – Scatenato Deulofeu che scappa sulla sinistra e crossa un pallone destinato in area piccola: il compagno calcia al volo col mancino e spara alto da pochi passi!

22′ Tiro di Cataldi – Primo squillo della Lazio dalla distanza: destro centrale di Cataldi, nessun problema per Silvestri

23‘ Infortunio Pedro – Problemi per Pedro che lamenta un infortunio alla caviglia sinistra: sarà necessario il cambio per Sarri, poco fortunato dopo l’assenza forzata di Immobile.

28′ Cabral si mangia il gol – Lancio illuminante di Hysaj per Savic che appoggia per Cabral il quale mastica il tiro e spedisce fuori dal cuore dell’area.

32′ Chance Udinese – Ancora Deulofeu che trova il varco per crossare dalla sinistra: tempi giusti nell’inserimento per Beto, ma è puntuale l’uscita bassa di Strakosha.

33′ Occasione per la Lazio – Felipe Anderson scappa sulla destra, mette al centro per Cabral. Pablo Marì anticipa il passaggio e devia in corner.

41′ Attacca la Lazio – Lancio in profondità di Marusic che premia la corsa di Felipe Anderson, bravo Molina a recuperare deviando il cross del brasiliano in calcio d’angolo.

44′ GOL DELLA LAZIO – Punizione tagliata in area di rigore con Zaccagni che spizza il pallone verso Felipe Anderson sul secondo palo. Il brasiliano non può sbagliare e di testa spinge la sfera in rete per il gol del pareggio.

Fine primo tempo – Intervallo

46′ Inizia la ripresa – Si gioca.

47′ Cabral vicino al gol – Scivolone di Molina che spalanca la fascia a Felipe Anderson, bravo ad appoggiare a rimorchio per il compagno: sinistro che termina sul fondo!

53′ Occasione Udinese – Pericoloso il cross radente di Becao che subisce la deviazione di Hysaj, Strakosha si distende e smanaccia.

57′ Rischio Strakosha – Rischia Strakosha rinviando male coi piedi, non ne approfitta Beto che controlla addirittura col braccio.

64′ Colpo di testa di Savic – Terzo tempo di Milinkovic-Savic su corner di Cataldi, colpo di testa però abbondantemente sul fondo.

67′ Tiro Zaccagni – Ottima la preparazione dell’ex Verona, meno il destro a giro che non inquadra la porta di Silvestri.

76‘ Tiro di Success – Ci prova subito Success dal limite dell’area, sinistro potente ma che sorvola di molto la traversa della porta di Strakosha.

80‘ L’Udinese protesta – Proteste dell’Udinese per un presunto tocco in area di Savic su Pereyra, l’arbitro lascia giocare facendo segno al trequartista di rialzarsi.

82′ Tiro di Beto – Beto ci prova da lontano, sinistro largo che non può spaventare Strakosha.

87′ Tiro di Makengo – Makengo ci prova da fuori, #Strakosha respinge in due tempi.

90′ 3 di recupero

92′ Traversa di Molina – Missile di Molina che dal vertice dell’area di rigore lascia partire un gran destro destinato all’incrocio dei pali.

Migliore in campo: Felipe Anderson PAGELLE

Udinese Lazio 1-1: risultato e tabellino

RETE: 4′ Deulofeu, 43′ Felipe Anderson

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Soppy (62′ Zeegelaar), Arslan (62′ Pereyra), Walace, Makengo, Molina; Deulofeu (73′ Success), Beto. A disposizione: Padelli, Gasparini, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski. All.: Cioffi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic (77′ Anderson); Pedro (23′ Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Kamenovic, Romero, Radu, Moro. All.: Sarri

ARBITRO: Massimi

AMMONITI: Arslan, Perez, Makengo, Becao, Zaccagni, Cataldi