Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese-Lazio, alla vigilia della partita del Friuli decisiva per il posizionamento Champions dei biancocelesti, queste le probabili scelte

Ormai ci siamo, ancora qualche ora e la Lazio torna in campo per sfidare l’Udinese di Sottil decisiva per il posizionamento Champions. Alla vigilia della partita, queste le possibili scelte del tecnico bianconero e di Sarri

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.