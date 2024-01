Udinese-Lazio, il film della partita – VIDEO

Udinese-Lazio, il club pubblica il video dove ripercorre le emozioni più belle del pomeriggio di Udine: il video

Missione compiuta per la Lazio, la quale doveva dare un segnale chiaro per le dirette concorrenti per la corsa in un posto in Europa. La vittoria con l’Udinese, consente anche ai biancocelesti di centrare la terza vittoria consecutiva in vista anche del derby. Il club alla luce del successo di ieri, pubblica il video con le emozioni più belle della gara con i friulani.